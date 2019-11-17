В преддверии праздника в Риге вступают в силу значительные ограничения движения

Сегодня с 10 часов до 6 часов 19 ноября закрыто движение транспортных средств по промежутку набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и Полю Гате, а также по промежутку Бискапа Гате до набережной 11 ноября до улицы, которая расположена параллельно набережной.

Сегодня с 17 часов до 20 часов 18 ноября будет запрещено останавливаться и стоять на площади Пилс, а также с 20 часов до 15 часов 18 ноября будет запрещена остановка и стоянка на обеих сторонах бульвара Аспазияс, промежутке от улицы Театра до улицы Калькю, и на обеих сторонах бульвара Зигфрида Анны Мейеровица, на промежутке от улицы Калькю до улицы Смилшу.

Ограничения будут установлены и на улице между площадью Гердера и Домской площадью до 11 часов 18 ноября. Также с 20 часов до 15.30 18 ноября будет ограничено движение на левой стороне улицы Бруниниеку, на промежутке от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Валдемара, а с 20 часов до 23 часов 18 ноября будут действовать ограничения на промежутке улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

Сегодня с 19 часов до 21 часа будет закрыто движение транспортных средств на промежутке набережной 11 ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста, а в отдельные промежутки времени будет закрыто движение на отрезке улицы Экспорта от улицы Элизабетес до набережной 11 ноября.

Также сегодня на промежутке улицы Пилс от Полю Гате до Домской площади и на промежутке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба будет организовано двухстороннее движение.

До 6 часов 19 ноября будет запрещено движение тяжелых транспортных средств на промежутке улицы Экспорта от улицы Ханзас до улицы Муйтас и на промежутке улицы Краста от Островного моста до улицы 13 января.