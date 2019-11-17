В Вентспилсе произошла серьезная авария: пострадали полицейские и двое детей
В субботу, 16 ноября, в результате столкновения двух автомобилей в Вентспилсе пострадали два сотрудника полиции и два ребенка, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Авария произошла в 17.13 на перекрестке просп. Лиелайс и ул. Сарканмуйжас дамбис, где столкнулись полицейский автомобиль Opel Mocha и Audi A6.
В ДТП пострадали два сотрудника полиции, а также два ребенка - пассажира Audi. В Службе неотложной медицинской помощи не прокомментировали тяжесть их травм.
Как сообщила Гжибовска, полицейский автомобиль с включенными маячками и звуковым сигналом в момент аварии ехал на вызов.
В связи с происшествием начат уголовный процесс, обстоятельства аварии выясняются.