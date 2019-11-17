В Вентспилсе произошла серьезная авария: пострадали полицейские и двое детей

Авария произошла в 17.13 на перекрестке просп. Лиелайс и ул. Сарканмуйжас дамбис, где столкнулись полицейский автомобиль Opel Mocha и Audi A6.

ФОТО: Facebook.com/dtp_latvia

ФОТО: Facebook.com/dtp_latvia

В ДТП пострадали два сотрудника полиции, а также два ребенка - пассажира Audi. В Службе неотложной медицинской помощи не прокомментировали тяжесть их травм.

ФОТО: Facebook.com/dtp_latvia

Как сообщила Гжибовска, полицейский автомобиль с включенными маячками и звуковым сигналом в момент аварии ехал на вызов.