Вс, 17.11.2019
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В Вентспилсе произошла серьезная авария: пострадали полицейские и двое детей
Фото

Авария в Вентспилсе

ФОТО: Facebook.com/dtp_latvia

В субботу, 16 ноября, в результате столкновения двух автомобилей в Вентспилсе пострадали два сотрудника полиции и два ребенка, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Авария произошла в 17.13 на перекрестке просп. Лиелайс и ул. Сарканмуйжас дамбис, где столкнулись полицейский автомобиль Opel Mocha и Audi A6.

ФОТО: Facebook.com/dtp_latvia

ФОТО: Facebook.com/dtp_latvia

В ДТП пострадали два сотрудника полиции, а также два ребенка - пассажира Audi. В Службе неотложной медицинской помощи не прокомментировали тяжесть их травм.

ФОТО: Facebook.com/dtp_latvia

Как сообщила Гжибовска, полицейский автомобиль с включенными маячками и звуковым сигналом в момент аварии ехал на вызов.

В связи с происшествием начат уголовный процесс, обстоятельства аварии выясняются.

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