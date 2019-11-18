Гол Роналду помог Португалии победить и выйти на Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 сборная Португалии на выезде обыграла Люксембург (2:0). Голами в матче отметились Бернарду Силва и Криштиану Роналду.

Таким образом, сборная Португалии набрала в группе 17 очков и финишировала на втором месте, обеспечив себе путёвку на Евро. Португальцы вышли на 11-й крупный подряд. В последний раз Португалия пропустила большой турнир в 1998 году, когда не смогла выйти на чемпионат мира. Добавим, что Португалия - действующий чемпион Европы.

Что касается Роналду, то гол против Люксембурга стал для португальца 11-м в семи матчах квалификации. Кроме того, этот гол для 34-летнего футболиста стал 99-м в составе национальной команды. Роналду осталось забить за Португалию 10 мячей, чтобы повторить мировой рекорд нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Напомним, что ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции, Финляндии, Австрии, Германии, Нидерландов и Хорватии.