Гол Роналду помог Португалии победить и выйти на Евро-2020

В воскресенье, 17 ноября, сборная Португалии по футболу стала 17-й командой, которой удалось завоевать путёвку на чемпионат Европы 2020 года.
В матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 сборная Португалии на выезде обыграла Люксембург (2:0). Голами в матче отметились Бернарду Силва и Криштиану Роналду.
Таким образом, сборная Португалии набрала в группе 17 очков и финишировала на втором месте, обеспечив себе путёвку на Евро. Португальцы вышли на 11-й крупный подряд. В последний раз Португалия пропустила большой турнир в 1998 году, когда не смогла выйти на чемпионат мира. Добавим, что Португалия - действующий чемпион Европы.
⚽️ Роналду забивает 9⃣9⃣-й гол за сборную! 👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 17, 2019
🇱🇺🆚🇵🇹#ЕВРО2020 pic.twitter.com/VA60ryDIGI
Что касается Роналду, то гол против Люксембурга стал для португальца 11-м в семи матчах квалификации. Кроме того, этот гол для 34-летнего футболиста стал 99-м в составе национальной команды. Роналду осталось забить за Португалию 10 мячей, чтобы повторить мировой рекорд нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).
Напомним, что ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции, Финляндии, Австрии, Германии, Нидерландов и Хорватии.
В финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.
🇵🇹 Португалия едет на #ЕВРО2020 защищать чемпионский титул! 👏👏👏 pic.twitter.com/7OPFFJX5TB— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 17, 2019