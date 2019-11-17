Nekā personīgā: Сейм пообещал отраслям на 700 млн больше, чем прописано в бюджете

Закон "О финансировании здравоохранения" является лишь одним из 12, которые предусматривают финансирование отрасли вне госбюджета. Эти законы также не выполняются, отмечает передача.

Так, например, закон "О ВУЗах" в 2020 году для отрасли предусматривает 82 885 000 евро, а закон "О научной деятельности" - 49 731 000 евро. Закон "Об автодорогах" - 384 433 931 евро, закон "О развитии сельского хозяйства и сел" - 131 248 900 евро, закон "Об образовании" - 9 206 530 евро, а закон "О финансировании здравоохранения - 61 632 914 евро.

В свою очередь в 2021 году, согласно закону "О ВУЗах" дополнительная выделяемая отрасли сумма составляет 170 132 500 евро, закон "О научной деятельности" предусматривает дополнительных 102 079 500 евро, закон "Об автодорогах" - 406 876 931. Закон "О госфонде культурного капитала" - 99 509 евро, закон "О спорте" - 1 604 695 евро, закон "О развитии сельскохозяйственной деятельности и сел" - 163 774 088 евро, закон "Об образовании" - 39 250 397 евро, закон "Об электронных СМИ" - 8 344 411 евро, а закон "О финансировании здравоохранения" - 185 005 047 евро.

Комментируя эту ситуацию, председатель Конституционного суда (КС) Инета Зиемеле подчеркнула, что смысл хорошего законодательства заключается в том, чтобы доверие общества к власти увеличилось. В Латвии это особенно важно, потому что существует проблема доверия государственной власти, указала она.

Депутаты оппозиции уже обратились в КС по поводу того, что не было выделено установленное законом "О ВУЗах" финансирование.

Передача также напоминает, что Сейм вместе с бюджетом на 2020 год утвердил и поправки к 26 законам и Юридическое бюро Сейма предупреждало депутатов, что многие из них не относятся к бюджету следующего года.

Например, пособие детям в приемных семьях и выплаты Гарантийного фонда средств содержания на данный момент рассчитываются из минимальной зарплаты. На этой неделе Сейм это изменил. Это значит, что пособие не поменяют, несмотря на то, что в 2021 году поднимут минимальную зарплату. На финансы следующего года это никак не повлияет, поэтому поправки к бюджету присоединены необоснованно, считают юристы. Аналогичным образом, социальные взносы за профессиональных спортсменов и оплата помощников для людей с ограниченными возможностями были отделены от минимальной заработной платы, что также не повлияло на бюджет следующего года.

Юридическое бюро высказало предупреждение о несоответствии Сатверсме поправок к восьми законам - закону "О защите прав детей", закону "О госфонде гарантий средств содержания, закону "О государственном соцстраховании", закону "Об инвалидности", закону "О налоге на природные ресурсы", закону "О страховании в случае безработицы", закону "Об образовании" и закону "О регистре предприятий Латвийской республики".

Оппозиционные политики и неправительственные организации пообещали попросить оценить и законы, которые были утверждены вместе с бюджетом.

Председатель КС Зиемеле указала, что суд будет готовиться к только большей работе.

"Для нас это привычно", - заявила она.