Nekā personīgā: Сейм пообещал отраслям на 700 млн больше, чем прописано в бюджете

На данный момент Сейм в законах разным отраслям пообещал на 700 млн евро больше, чем заложено в бюджете, а в 2021 году разница между обещанным и бюджетом достигнет миллиарда, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
Закон "О финансировании здравоохранения" является лишь одним из 12, которые предусматривают финансирование отрасли вне госбюджета. Эти законы также не выполняются, отмечает передача.
Так, например, закон "О ВУЗах" в 2020 году для отрасли предусматривает 82 885 000 евро, а закон "О научной деятельности" - 49 731 000 евро. Закон "Об автодорогах" - 384 433 931 евро, закон "О развитии сельского хозяйства и сел" - 131 248 900 евро, закон "Об образовании" - 9 206 530 евро, а закон "О финансировании здравоохранения - 61 632 914 евро.
В свою очередь в 2021 году, согласно закону "О ВУЗах" дополнительная выделяемая отрасли сумма составляет 170 132 500 евро, закон "О научной деятельности" предусматривает дополнительных 102 079 500 евро, закон "Об автодорогах" - 406 876 931. Закон "О госфонде культурного капитала" - 99 509 евро, закон "О спорте" - 1 604 695 евро, закон "О развитии сельскохозяйственной деятельности и сел" - 163 774 088 евро, закон "Об образовании" - 39 250 397 евро, закон "Об электронных СМИ" - 8 344 411 евро, а закон "О финансировании здравоохранения" - 185 005 047 евро.
Комментируя эту ситуацию, председатель Конституционного суда (КС) Инета Зиемеле подчеркнула, что смысл хорошего законодательства заключается в том, чтобы доверие общества к власти увеличилось. В Латвии это особенно важно, потому что существует проблема доверия государственной власти, указала она.
Депутаты оппозиции уже обратились в КС по поводу того, что не было выделено установленное законом "О ВУЗах" финансирование.
Передача также напоминает, что Сейм вместе с бюджетом на 2020 год утвердил и поправки к 26 законам и Юридическое бюро Сейма предупреждало депутатов, что многие из них не относятся к бюджету следующего года.
Например, пособие детям в приемных семьях и выплаты Гарантийного фонда средств содержания на данный момент рассчитываются из минимальной зарплаты. На этой неделе Сейм это изменил. Это значит, что пособие не поменяют, несмотря на то, что в 2021 году поднимут минимальную зарплату. На финансы следующего года это никак не повлияет, поэтому поправки к бюджету присоединены необоснованно, считают юристы. Аналогичным образом, социальные взносы за профессиональных спортсменов и оплата помощников для людей с ограниченными возможностями были отделены от минимальной заработной платы, что также не повлияло на бюджет следующего года.
Юридическое бюро высказало предупреждение о несоответствии Сатверсме поправок к восьми законам - закону "О защите прав детей", закону "О госфонде гарантий средств содержания, закону "О государственном соцстраховании", закону "Об инвалидности", закону "О налоге на природные ресурсы", закону "О страховании в случае безработицы", закону "Об образовании" и закону "О регистре предприятий Латвийской республики".
Оппозиционные политики и неправительственные организации пообещали попросить оценить и законы, которые были утверждены вместе с бюджетом.
Председатель КС Зиемеле указала, что суд будет готовиться к только большей работе.
"Для нас это привычно", - заявила она.
Напомним, глава парламентской комиссии по бюджету и финансам Мартиньш Бондарс заявил, что необходимо изменить все законы, которые предусматривают увеличение финансирования, но не предусматривают его источников.