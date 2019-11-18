Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 ноября
Василиса Володина - известный российский астролог, психолог и телеведущая. Прислушайтесь к ее советам!
Астролог подчеркивает, что на следующей неделе самое время не сдаваться и прерывать движение к мечте. В период с 18 по 24 ноября нужно совершить финальный рывок, немного напрячься и просто поверить в себя.
Овен
Овнам следует притаиться и побыть в тени. Но с 20 ноября можно смело выходить на первый план. Окружение Овнов в этот период будет непонятным, поэтому следует доверять своей интуиции.
Астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака не отходить от намеченного плана - это может привести к разочарованиям.
Не стоит сейчас проявлять амбиции и эмоции. Именно рассудительные и мудрые Овны будут стабильны и смогут избежать неприятных сюрпризов.
Конфликты на работе не приведут ни к чему хорошему.
Телец
Василиса Володина советует Тельцам избегать негатива. Сейчас сильна энергетика дома, она влияет на общение с родственниками, детьми и второй половинкой.
Близнецы
Близнецам необходимо избавиться от негативных эмоций, злобы и обид. После 20 ноября звезды повернутся к ним дружелюбной стороной. Это значит, что именно во второй половине недели можно начинать новые дела. Но если у вас не все удалось, не стоит отчаиваться. Астролог советует попробовать еще раз.
Сильнее всего положительное влияние звезд ощутится к выходным, когда нужно будет постараться сменить обстановку.
Астролог рекомендует отправиться к родным или встретиться со старыми друзьями. Это идеальное время для общения и покупок.
Близнецам стоит быть более активными и не откланяться от запланированного графика.
Рак
Василиса Володина советует педставителям этого знака Зодиака на этой неделе обходить острые углы и избегать ссор. А еще - не конфликтовать со своей половиной.
Лев
Звезды советуют Львам на этой неделе избегать общения со лживыми людьми и всеми, кто ненадежен.
Подобные люди могут серьезно осложнить дела представителей данного знака Зодиака на работе. Под угрозой окажутся важные деловые встречи, которые лучше отложить.
Львам нужно сосредоточиться на простых делах и не торопить события, советует астролог. Все нужно будет сделать самим. Главное на этой неделе - трудолюбие и самоотдача.
Дева
Девам, со слов Василисы Володиной, надо максимально дистанцироваться от всего негативного. Полезно на этой неделе отправиться за покупками, сменить имидж, немного развлечься с родными и друзьями. На этой неделе у Дев появится новая мотивация. Звезды обещают, что они сдвинутся с мертвой точки.
Астролог советует Девам обратить внимание на свой внутренний мир. Следует открыть свое сознание для поиска нового хобби.
Сейчас подходящий период для карьерного роста. Будьте осторожны, у вас могут появиться недоброжелатели, враги или завистники.
Весы
Для них будет полезно побыть в одиночестве. А на выходных рожденных под созвездием Весов ждет удача - они обязательно преуспеют в делах!
Скорпион
Для Скорпионов самое время искать мотивацию. Следует отбросить свои страхи и не слушать окружающих. Самый неудачный день в календаре - это понедельник. Но главное - не менять заданный курс.
Старайтесь не идти на поводу у других, будьте уверенны в себе и не принимайте спонтанных решений. Больше доверяйте интуиции и собственному опыту.
Стрелец
Стрельцы на этой неделе окунутся в финансы и работу. Не стоит откладывать дела на потом. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, берегите себя, занимайтесь спортом и навестите родных.
Самое время устроить личную жизнь и с кем-то познакомиться. Василиса Володина отмечает, что звезды советуют избегать конфликтных ситуаций.
Козерог
Это прекрасный период, чтобы делать подарки. Но старайтесь выполнять свои обещания, чтобы вас не было за что упрекнуть.
Водолей
В понедельник и вторник Водолеям необходимо составить план действий на всю неделю. Но торопиться не стоит, даже если руководство недовольно.
Среду астролог советует полностью посвятить работе, но не надо забывать про родных. Им тоже нужны ваше внимание и забота.
Старайтесь гнать от себя негативные мысли и больше думайте о хорошем.
Рыбы
Рыбам, по мнению астролога, надо быть максимально осторожными. Звезды и планеты хотят, чтобы они больше времени проводили в движении. Следует соглашаться на командировки, а на выходных не помешает отправиться в гости.
Ни в коем случае нельзя отказывать близким и коллегам в помощи - она вам от них тоже скороможет понадобиьтся.
Василиса Володина рекомендует Рыбам быть тактичнее в общении с людьми, больше отдыхать и уделять время себе.