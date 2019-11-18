Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 ноября

Астролог подчеркивает, что на следующей неделе самое время не сдаваться и прерывать движение к мечте. В период с 18 по 24 ноября нужно совершить финальный рывок, немного напрячься и просто поверить в себя.

Овен

Овнам следует притаиться и побыть в тени. Но с 20 ноября можно смело выходить на первый план. Окружение Овнов в этот период будет непонятным, поэтому следует доверять своей интуиции.

Астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака не отходить от намеченного плана - это может привести к разочарованиям.

Не стоит сейчас проявлять амбиции и эмоции. Именно рассудительные и мудрые Овны будут стабильны и смогут избежать неприятных сюрпризов.

Конфликты на работе не приведут ни к чему хорошему.

Телец

Тельцы будут блистать харизмой, обаянием и притягивать противоположный пол. Сейчас у этого знака Зодиака настала белая полоса. Главное - не растеряться и тщательно продумывать каждый свой шаг.

Василиса Володина советует Тельцам избегать негатива. Сейчас сильна энергетика дома, она влияет на общение с родственниками, детьми и второй половинкой.

Чтобы усилить эту связь следует избавиться от всего лишнего и провести уборку. На этом этапе следует не забывать верить в себя.

Близнецы

Близнецам необходимо избавиться от негативных эмоций, злобы и обид. После 20 ноября звезды повернутся к ним дружелюбной стороной. Это значит, что именно во второй половине недели можно начинать новые дела. Но если у вас не все удалось, не стоит отчаиваться. Астролог советует попробовать еще раз.

Сильнее всего положительное влияние звезд ощутится к выходным, когда нужно будет постараться сменить обстановку.

Астролог рекомендует отправиться к родным или встретиться со старыми друзьями. Это идеальное время для общения и покупок.

Близнецам стоит быть более активными и не откланяться от запланированного графика.

Рак

Раки на этой неделе покажут все свои таланты. Они смогут самостоятельно начать проекты.

Василиса Володина советует педставителям этого знака Зодиака на этой неделе обходить острые углы и избегать ссор. А еще - не конфликтовать со своей половиной.

Обратите внимание на просьбы родных и близких. Астролог советует выполнить все обещания и ничего не откладывать на потом.

Лев

Звезды советуют Львам на этой неделе избегать общения со лживыми людьми и всеми, кто ненадежен.

Подобные люди могут серьезно осложнить дела представителей данного знака Зодиака на работе. Под угрозой окажутся важные деловые встречи, которые лучше отложить.

Львам нужно сосредоточиться на простых делах и не торопить события, советует астролог. Все нужно будет сделать самим. Главное на этой неделе - трудолюбие и самоотдача.

Дева