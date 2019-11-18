Стефанос Циципас стал самым молодым чемпионом Итогового турнира АТР за 18 лет

В финальном поединке, который проходил в Лондоне, Циципас одолел австрийца Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Матч между теннисистами продолжался 2 часа 35 минут. За это время Циципас сделал девять эйсов, три брейка и ни разу не ошибся при подаче. Тим восемь раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:3 в пользу Доминика Тима.

Отметим, что 21-летний Стефанос Циципас - дебютант Итогового турнира АТР и с первого же раза стал чемпионом. Всего в этом сезоне грек победил на трёх турнирах. Кроме того, Циципас стал самым молодым чемпионом Итогового турнира за 18 лет - в 2001 году чемпионом стал 20-летний Ллейтон Хьюитт.