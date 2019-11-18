Погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу: она попала под поезд

Недалеко от столицы Украины погибла член молодёжной сборной Украины по боксу Амина Булах. Молодая девушка возвращалась домой из аптеки поздним вечером в момент, когда попала под поезд. Об этом сообщает Union.
Инцидент произошёл в пятницу, 15 ноября, когда 18-летняя чемпионка, находясь в наушниках, не услышала звук приближавшегося поезда. Она скончалась там же на месте происшествия.
Молодой спортсменке предсказывали блестящее будущее в спорте. В сентябре 2019 года девушка выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы, проходившего в Софии. Также Булах становилась лучшей на чемпионате Украины.
"Федерация бокса Украины выражает искренние слова соболезнования родителям, родным и близким Амины", — сказано в сообщении украинской федерации бокса.
Gazeta.ru пишет, что по факту случившегося уже заведено уголовное дело.