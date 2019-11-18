На набережной пройдёт военный парад в честь провозглашения Латвийской Республики

Сегодня, 18 ноября, на набережной 11 ноября в Риге в 13.30 состоится военный парад, посвященный 101-й годовщине провозглашения Латвийской Республики и 100-летию латвийской армии, сообщили в Министерстве обороны.
В параде примут участие около 1500 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов. Командовать парадом будет командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник Сандрис Гаугерс, а примут парад президент Эгил Левитс, министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.
Возглавят парад военнослужащие 3-го пехотного батальона механизированной пехотной бригады сухопутных сил, которым доверено нести знамя латвийской армии.
В параде также примут участие военнослужащие сил союзников Латвии по НАТО - Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США.
Завершит парад техника НВС, сил союзников, Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы. При благоприятных погодных условиях над столицей пролетят вертолеты Ми-17, самолет "Ан-2", пограничные вертолеты Agusta Bell 206B и Agusta 109E Power.
Также в параде примут участие датские и бельгийские истребители "F-16", которые несут дежурство в небе Балтии. В этом году в параде вновь будет участвовать и самолет национальной авиакомпании airBaltic, а на Даугаве будут стоять пограничные корабли.
НВС сегодня приглашают на выставку военной техники и экипировки в Рижском пассажирском порту, также все желающие смогут подняться на борт военных кораблей латвийского флота и НАТО.