В Рижской думе состоится вручение награды "Рижанин 2019 года"

Награда ежегодно вручается человеку, который своим талантом и трудом способствовал популяризации Риги в Латвии и во всем мире.

Ранее лауреатами этой награды уже стали оперная певица Элина Гаранча, теннисистка Алена Остапенко, дирижеры Роман Ванагс и Марис Сирмайс, композитор Раймонд Паулс, режиссер Алвис Херманис, хоккейный тренер Юлиус Шуплер, директор Латвийской национальной оперы Андрей Жагарс, художница Джема Скулме, меценаты Инара и Борис Тетеревы, а также архитектор Зайга Гайле и предприниматель Марис Гайлис.