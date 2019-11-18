Пн, 18.11.2019
Основная моя идея в том, что человек имеет право позволить себе быть таким, каким хочет. И ему не надо спрашивать разрешения соседей, коллег, мамы и так далее. Это его жизнь. Хочет ли человек сливаться с миром или выделяться - это его выбор. И он имеет право на любой вариант. Лена, очень яркая жительница Юрмалы

В Рижской думе состоится вручение награды "Рижанин 2019 года"

Рига

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 18 ноября, на торжественном заседании в Рижской думе будет вручена награда "Рижанин 2019 года", сообщили в столичном самоуправлении.

Награда ежегодно вручается человеку, который своим талантом и трудом способствовал популяризации Риги в Латвии и во всем мире.

Ранее лауреатами этой награды уже стали оперная певица Элина Гаранча, теннисистка Алена Остапенко, дирижеры Роман Ванагс и Марис Сирмайс, композитор Раймонд Паулс, режиссер Алвис Херманис, хоккейный тренер Юлиус Шуплер, директор Латвийской национальной оперы Андрей Жагарс, художница Джема Скулме, меценаты Инара и Борис Тетеревы, а также архитектор Зайга Гайле и предприниматель Марис Гайлис.

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