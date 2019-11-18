Пн, 18.11.2019
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Люди озадачены тем, как подсвечена Рижская ратуша

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Некоторые люди в соцсетях выразили удивление тем, как в этом году подсвечена Рижская дума, подчеркнув, что белые, красные и синие цвета напоминают цвета российского флага. 

"Хороший объект Staro Rīga…Белый, красный, синий. Это флаг Нидерландов, Франции или России?! Что это за символ? Не понятен выбор этого цвета".

Однако игра света не отображает российский флаг, пояснили в Рижской думе: в честь тридцатой годовщины падения коммунизма ратуша освещена в цвета нескольких стран.

В честь годовщин падения коммунизма в других странах Рижская ратуша 23 октября была освещена цветами флага Венгрии. 9 ноября здание Ратуши было освещено цветами флага Германии. 

Целью мероприятия является привлечь внимание молодого поколения к тому, какой была жизнь при коммунистическом режиме, чтобы они учились ценить важность и хрупкость свободы, сообщает самоуправление.

В свою очередь 17 ноября здание Ратуши было освещено цветами флагов Чехии и Словакии, а 16 декабря будет освещено - в цвете флага Румынии.

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