Люди озадачены тем, как подсвечена Рижская ратуша

Некоторые люди в соцсетях выразили удивление тем, как в этом году подсвечена Рижская дума, подчеркнув, что белые, красные и синие цвета напоминают цвета российского флага.
Jauks "Staro Rīga" objekts..— Mareks Matisons™ 🇱🇻 (@marruciic) November 17, 2019
Balts Sarkans Zils
Vai nu tas ir Nīderlandes, Francijas, Krievijas vai.. Kā tieši simbols? (:
Nav saprotama krāsu izvēle. pic.twitter.com/ONlduX305q
"Хороший объект Staro Rīga…Белый, красный, синий. Это флаг Нидерландов, Франции или России?! Что это за символ? Не понятен выбор этого цвета".
Однако игра света не отображает российский флаг, пояснили в Рижской думе: в честь тридцатой годовщины падения коммунизма ратуша освещена в цвета нескольких стран.
В честь годовщин падения коммунизма в других странах Рижская ратуша 23 октября была освещена цветами флага Венгрии. 9 ноября здание Ратуши было освещено цветами флага Германии.
Целью мероприятия является привлечь внимание молодого поколения к тому, какой была жизнь при коммунистическом режиме, чтобы они учились ценить важность и хрупкость свободы, сообщает самоуправление.
В свою очередь 17 ноября здание Ратуши было освещено цветами флагов Чехии и Словакии, а 16 декабря будет освещено - в цвете флага Румынии.