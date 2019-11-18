Люди озадачены тем, как подсвечена Рижская ратуша

Jauks "Staro Rīga" objekts..

Balts Sarkans Zils

Vai nu tas ir Nīderlandes, Francijas, Krievijas vai.. Kā tieši simbols? (:



Nav saprotama krāsu izvēle. pic.twitter.com/ONlduX305q — Mareks Matisons™ 🇱🇻 (@marruciic) November 17, 2019

"Хороший объект Staro Rīga…Белый, красный, синий. Это флаг Нидерландов, Франции или России?! Что это за символ? Не понятен выбор этого цвета".

Однако игра света не отображает российский флаг, пояснили в Рижской думе: в честь тридцатой годовщины падения коммунизма ратуша освещена в цвета нескольких стран.

В честь годовщин падения коммунизма в других странах Рижская ратуша 23 октября была освещена цветами флага Венгрии. 9 ноября здание Ратуши было освещено цветами флага Германии.

Целью мероприятия является привлечь внимание молодого поколения к тому, какой была жизнь при коммунистическом режиме, чтобы они учились ценить важность и хрупкость свободы, сообщает самоуправление.