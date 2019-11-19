Ольга Серябкина поделилась новым откровенным фото

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась новым пикантным снимком. Девушка также сообщила, что пишет текст для новой песни.
Певица сообщила поклонникам, что вновь возвращается к работе. Сейчас Ольга занята написанием музыкального материала и сочиняет текст для новой композиции.
В последнем интервью Серябкина рассказала, что теперь музыку будет сочинять сама. Ранее это делала Максим Фадеев.
"Дома. Пишу новый текст. Чувствую все как в первый и в последний раз. Каждый раз. Цепляюсь за образы в голове и слушаю сердце. Оно говорит мне, как правильно. Как думаете, о чем он будет?" - спросила Ольга.
Помимо этого, артистка не забывает радовать своих подписчиков откровенными снимками.
Изменилось и название профиля звезды. Раньше ее Instagram-аккаунт носил ник serebro_official, теперь он изменился на seryabkina. Ольга уже ранее объясняла, что она давно переименовала профиль группы Serebro в Molly, но правила соцсети не позволяли произвести замену ника так быстро.