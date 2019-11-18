Пн, 18.11.2019
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Выборы в парламент Беларуси: не прошёл ни один оппозиционер

Александр Лукашенко

ФОТО: AFP/LETA

Согласно предварительной информации ЦИК Беларуси, в нижнюю палату парламента нового созыва не войдут представители оппозиции. Об этом сообщает Deutsche welle.

Явка на выборах составила 77,22%, что на 3 процентных пункта выше, чем на выборах в 2016 году.

В ночь на 18 ноября были ЦИК опубликованы предварительные результаты выборов в Беларуси.

Согласно этим данным, в нижнюю палату Национального собрания были избраны представители патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь". Все они являются приверженцами политики властей.

Ещё до того, как были опубликованы предварительные результаты глава ЦИК Лидия Ермошина проинформировала, что в Палату представителей смогли пройти экс-министр информации страны Лилия Ананич, бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, а также "мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич

Что ещё известно:

  • Парламентские выборы в Беларуси, которую, как отмечает Deutsche welle, в ЕС считают последней диктатурой Европы, прошли 17 ноября; 
  • на депутатские мандаты претендовали примерно 500 кандидатов; 
  • в Беларуси за последние 20 лет не было зарегистрировано ни одной новой политической партии;
  • Александр Лукашенко правит страной на протяжении 25 лет - это дольше, чем любой другой руководитель в Европе, отмечает Deutsche welle.

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