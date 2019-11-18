Буров: независимое государство - это ответственность каждого из нас

"Рига - столица Латвии, и здесь 101 год назад родилась независимая Латвийская Республика. Без Риги невозможно представить Латвию, а без Латвии нет и Риги", - сказал Буров.

"Мы выбираем руководителей государства и сами же потом их ругаем, реже хвалим. На самом деле абсолютно все, что мы делаем, живя в Латвии, результируется в том, каким является наше государство", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что руководить столицей независимой Латвии - это большая ответственность. "У нас, депутатов Рижской думы, есть прекрасная возможность работать, принимать правильные решения, делая нашу столице сильнее, красивее, экономически стабильнее", - сказал Буров, отметив, что все, что делают депутаты, влияет не только на сегодняшний и завтрашний день, но и на то, какой Рига будет много лет спустя.

Он подчеркнул, что нужно любить свою страну и свой город, потому что только так можно принимать лучшие решения и по работе, и в повседневной жизни.