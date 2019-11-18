Пн, 18.11.2019
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Буров: независимое государство - это ответственность каждого из нас

Олег Буров

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Независимое государство - это ответственность каждого жителя страны, потому что "все мы создаем его своей работой, отношением и мыслями", сказал на торжественном заседании Рижской думы мэр столицы Олег Буров.

"Рига - столица Латвии, и здесь 101 год назад родилась независимая Латвийская Республика. Без Риги невозможно представить Латвию, а без Латвии нет и Риги", - сказал Буров.

"Мы выбираем руководителей государства и сами же потом их ругаем, реже хвалим. На самом деле абсолютно все, что мы делаем, живя в Латвии, результируется в том, каким является наше государство", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что руководить столицей независимой Латвии - это большая ответственность. "У нас, депутатов Рижской думы, есть прекрасная возможность работать, принимать правильные решения, делая нашу столице сильнее, красивее, экономически стабильнее", - сказал Буров, отметив, что все, что делают депутаты, влияет не только на сегодняшний и завтрашний день, но и на то, какой Рига будет много лет спустя.

Он подчеркнул, что нужно любить свою страну и свой город, потому что только так можно принимать лучшие решения и по работе, и в повседневной жизни.

"Умение любить и уважать - это то, чему мы учимся в семье, поэтому будем учить наших детей любить и видеть положительные вещи в жизни и в стране. Чтобы это получилось, нам и самим нужно любить Латвию и уметь видеть хорошее, позитивное, радостное", - подчеркнул мэр.

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