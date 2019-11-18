Видео: Французский боец нокаутировал ветерана UFC необычным приёмом

К несчастью для опытного бойца противник использовал против него необычный приём, который отправил Росса в нокаут.

За свою профессиональную карьеру Пирсон принял участие в 37 поединках, из которых 16 боев закончились его поражением. Галлон всего провёл 27 боёв, только семь из них закончились его проигрышем, а ещё два поединка с его участием завершились вничью.