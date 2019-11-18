Пн, 18.11.2019
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Видео: Французский боец нокаутировал ветерана UFC необычным приёмом

Дэви Галлон и Росс Пирсон

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

В конце минувшей недели в рамках шоу нового промоушена "Probellum 1" встретились Деви Галлон и ветеран UFC Росс Пирсон.

К несчастью для опытного бойца противник использовал против него необычный приём, который отправил Росса в нокаут.

Британец проиграл своему сопернику в рамках 3-го раунда, когда француз смог повалить его ударом ноги. Данный приём известен под названием "раскат грома", пишет lenta.ru.

Видео: Деви Галлон отправил в нокаут Росса Пирсона

За свою профессиональную карьеру Пирсон принял участие в 37 поединках, из которых 16 боев закончились его поражением. Галлон всего провёл 27 боёв, только семь из них закончились его проигрышем, а ещё два поединка с его участием завершились вничью.

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