Мурниеце назвала три главные задачи Латвии

"Наша общая обязанность - укреплять свою страну. Каждый Сейм, каждое правительство должны помнить, что их главная цель - жизнеспособность Латвийского государства", - сказала она.

Председатель Сейма отметила преимущества, которые дает Латвии участие в международных организациях. "Особенно важным является членство в НАТО. В этом году исполнилось 15 лет с момента вступления в этот политический и оборонный союз, и это одно из наших крупнейших внешнеполитических достижений с момента восстановления независимости. Расширенное присутствие союзников по НАТО на латвийской земле дает каждому из нас чувство безопасности", - сказала Мурниеце.

В свою очередь принадлежность к Европейскому союзу защищает и обогащает Латвию, потому что так она принадлежит миру западной культуры и демократических ценностей, подчеркнула председатель Сейма.