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Полонез по-латвийски, или Стиль гостей Благотворительного бала в Доме латышского общества
Фото

ФОТО: TVNET

В канун государственного праздника, 17 ноября, в Рижском Доме латышского общества прошел традиционный Благотворительный бал - одно из самых красивых мероприятий, посвященное дню рождения Латвии.

Программа бала включала традиционный полонез и другие танцы, аукцион картин лучших латвийских художников, в том числе легендарной Джеммы Скулме, лотерею с ценными призами, выступление председателя Рижского латышского общества Гунтиса Гайлитиса, а также совместное пение в Золотом зале под управлением Арвида Платпериса.

Стоит отметить, что дамы должны были прийти на это мероприятие в вечерних платьях, а мужчины - в смокингах или темных костюмах.

Смотрите фото - оцените стиль гостей Благотворительного бала.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

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