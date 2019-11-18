Во Франции рухнул автомобильный мост. Погиб подросток

Мост обрушился около восьми утра. В воду упали три автомобиля – два легковых и грузовой. По предварительным данным, вес грузовика превышал разрешенную норму.

Отмечается, что мост был построен в 1931 году. В 2003 году он был полностью отремонтирован. Последняя инспекция моста была проведена в прошлом году и не показала никаких проблем.