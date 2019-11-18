Пн, 18.11.2019
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Во Франции рухнул автомобильный мост. Погиб подросток

ФОТО: EPA/Scanpix

На юге Франции неподалеку от Тулузы обрушился 155-метровый подвесной автомобильный мост через реку Тарн. Погибла 15-летняя девушка, еще несколько человек пропали без вести, пишет Корреспондент.net со ссылкой на Le Figaro.

Мост обрушился около восьми утра. В воду упали три автомобиля – два легковых и грузовой. По предварительным данным, вес грузовика превышал разрешенную норму. 

Отмечается, что мост был построен в 1931 году. В 2003 году он был полностью отремонтирован. Последняя инспекция моста была проведена в прошлом году и не показала никаких проблем.

Власти пообещали провести расследование. 

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