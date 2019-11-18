"Каждое поколение должно быть готово выиграть свою битву за Латвию": речь Левитса на параде НВС

Он подчеркнул, что свободное и независимое государство - главная ценность, которое сегодняшнее латвийское общество получило от предыдущих поколений и оставит его в наследство будущим поколениям.

"Нашему поколению дана возможность оставить сильную и безопасную Латвию нашим детям и внукам.

Это возможность, которую первое столетие существования Латвии нашим предкам не предоставило", - сказал Левитс.

Галерея: Военный парад в честь провозглашения Латвийской Республики

Президент подчеркнул, что сегодня Латвия чтит своих героев, которые сделали возможным существование свободного и независимого государства.

"Мы помним, какой ценой нам досталась свое государство и насколько хрупка и оберегаема его независимость", - сказал Левитс.

Президент также отметил, что во все времена Латвию защищали "мы сами", но всегда важной и ценной была поддержка друзей и союзников.

"Уже на протяжении 15 лет мы являемся членом НАТО. Вместе с союзниками мы гораздо сильнее, чем в одиночку, и вместе мы можем лучше обеспечить мир и защитить наши общие ценности - демократию, свободу личности и правовое государство.

В свою очередь Латвия как надежный и убежденный член НАТО вносит свой вклад в укрепление обороноспособности всех государств альянса", - сказал президент.

"Сегодня на праздничном параде мы тоже вместе с нашими друзьями и союзниками, с которыми вместе защищаем свободу и безопасность наших стран", - добавил президент.

"Важнейший урок, который мы получили за прошедшие сто лет, - Латвию может отстоять и уберечь только весь народ вместе.

Только тогда, когда мы все как один стоим за Латвию, мы непобедимы", - подчеркнул Левитс.