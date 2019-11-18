"Латвия уверенно входит в свое следующее столетие": послание Левитса народу

"Мы вместе вступили во второе столетие нашего государства. История каждой семьи, каждого поколения уходит корнями в прошлое столетие и продолжится в следующем. Латвийское государство дает стержень и понимание общего прошлого, настоящего и будущего латвийской нации. Во втором столетии нашего государства мы будем жить в мире, который начинаем создавать сегодня. Каким он будет?" - сказал президент.

Видео: выступление Эгила Левитса у памятника Свободы

По словам Левитса, это зависит от того, насколько "смелы наши мечты и настойчивы наши действия. Насколько мы внимательны, вслушиваясь в будущее и не размениваясь по мелочам. Насколько целенаправленно мы направим свои силы на продолжение и развитие Латвийского государства и народа в будущем, общее благо нашего общества и, следовательно, полноценную жизнь каждого отдельного человека".

Государство является общим делом всех его граждан. При демократическом строе каждый несет ответственность за него, сказал президент.

"Взяв общее благо, солидарность и справедливость за отправную точку своей деятельности, мы можем быстро договориться о том, каким видим будущее Латвии", - подчеркнул Левитс.

Он напомнил, что Латвия хочет стать благополучным и безопасным государством Северной Европы, а важным признаком североевропейского государства является солидарность.

"Солидарность обладает большой силой, она создает благоприятную среду для достижения жизненных целей каждого человека. Несомненно, государство обязано создавать правила игры солидарного общества.

Однако основой успеха североевропейских стран является не только общее благо, но и ценности каждого отдельного члена общества.

Это честность, терпимость, взаимное уважение и совместная работа", - сказал президент.

Во втором столетии своего существования Латвия должна стать обществом, в котором царит взаимное уважение и доверие, в котором люди считают друг друга равноценными, отметил президент.

Он подчеркнул, что для развития Латвийского государства во втором столетии есть крепкая основа.

"В двадцатом веке мы дважды отстояли право жить в свободном, независимом, демократическом государстве. Латвия была провозглашена, и её независимость восстановлена благодаря героизму её людей. Латвия основывается на решительности, честности и трудолюбии людей", - сказал Левитс.

Президент подчеркнул, что, стоя сегодня у памятника Свободы, который символизирует государственность, независимость, демократию и свободу Латвии, можно с уверенностью сказать - Латвия уверенно входит в свое следующее столетие.