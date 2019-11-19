Вт, 19.11.2019
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В Литве смелая продавщица остановила вооруженного ножами грабителя

ФОТО: Lita Krone/LETA

Смелая литовская продавщица помогла поймать вора, задержав его до того времени, как приехала полиция. Об этом сообщает литовский новостной портал Lrt.lt.

Как сообщил полицейский комиссариат округа Шяуляй, вооруженный ножами неизвестный в маске, предположительно страдавший от наркотической ломки около 20 часов зашел в небольшой магазин. Мужчина готовился ограбить кассу, однако, благодаря решимости продавщицы Аурелии Паулаускиене, ему это не удалось. 

Неизвестный потребовал у продавщицы деньши, однако она не открыла кассу, но выбежала на улицу. Пока грабитель пытался сам открыть кассу, Аурелия стала звать на помощь и своим телом снаружи держала дверь закрытой. 

Напуганный злоумышленник так и не открыл кассу и бросился бежать, однако не мог открыть дверь. Он по-разному пытался покинуть магазин, однако в итоге выбил витрину и убежал, но за это время успела приехать полиция, которую вызвали люди, услышавшие крики продавщицы о помощи. 

Грабитель был задержан на одной из близлежащих улиц с помощью указаний очевидцев и полицейской собаки. При он задержании не сопротивлялся. 

К 46-летнему мужчине, который был неоднократно судим за кражи в Литве и за рубежом, суд применил заключение на три месяца в качестве меры безопасности. 

Начальник комиссариата полиции Шяуляй Мариюс Мацис вручил Аурелии награду - статуэтку ангела хранителя, которую полиция дарит за гражданскую смелость и помощь ближним. 

Кроме того выяснилось, что продавщица не единственная в своей семье, кто был награжден такой статуэткой. Четыре года назад за задержание грабителя награду получил и ее муж Ренат Паулаускис.

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