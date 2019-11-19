В Литве смелая продавщица остановила вооруженного ножами грабителя

Как сообщил полицейский комиссариат округа Шяуляй, вооруженный ножами неизвестный в маске, предположительно страдавший от наркотической ломки около 20 часов зашел в небольшой магазин. Мужчина готовился ограбить кассу, однако, благодаря решимости продавщицы Аурелии Паулаускиене, ему это не удалось.

Неизвестный потребовал у продавщицы деньши, однако она не открыла кассу, но выбежала на улицу. Пока грабитель пытался сам открыть кассу, Аурелия стала звать на помощь и своим телом снаружи держала дверь закрытой.

Напуганный злоумышленник так и не открыл кассу и бросился бежать, однако не мог открыть дверь. Он по-разному пытался покинуть магазин, однако в итоге выбил витрину и убежал, но за это время успела приехать полиция, которую вызвали люди, услышавшие крики продавщицы о помощи.

Грабитель был задержан на одной из близлежащих улиц с помощью указаний очевидцев и полицейской собаки. При он задержании не сопротивлялся.

К 46-летнему мужчине, который был неоднократно судим за кражи в Литве и за рубежом, суд применил заключение на три месяца в качестве меры безопасности.

Начальник комиссариата полиции Шяуляй Мариюс Мацис вручил Аурелии награду - статуэтку ангела хранителя, которую полиция дарит за гражданскую смелость и помощь ближним.