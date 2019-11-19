Страны ЕС и Европарламент договорились о бюджете на 2020 год

В понедельник, 18 ноября, вечером страны Европейского союза (ЕС) и Европейский парламент договорились о бюджете ЕС на 2020 год, сообщили дипломаты и депутаты Европарламента.
Расходы бюджета ЕС в будущем году составят 153,6 млрд евро.
Дополнительные средства будут предусмотрены для борьбы с изменениями климата, уменьшения молодежной безработицы и дигитализации.
По сравнению с первоначально запланированным объемом на 85 млн евро будет уменьшена поддержка Турции как стране-кандидату в ЕС.
Страны ЕС и Европарламент пытались достичь договоренности по бюджету еще в пятницу, но безуспешно. Переговоры по бюджету ЕС традиционно проходят сложно, так как правительства стран склонны уменьшать расходы, а Европарламент выступает за их увеличение.
На этот раз основным камнем преткновения также стали размеры расходов. Страны ЕС договорились между собой выделить в следующем году на расходы 152,1 млрд евро, а Европарламент рекомендовал утвердить расходы в размере 159,1 млрд евро.