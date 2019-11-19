Страны ЕС и Европарламент договорились о бюджете на 2020 год

Расходы бюджета ЕС в будущем году составят 153,6 млрд евро.

Дополнительные средства будут предусмотрены для борьбы с изменениями климата, уменьшения молодежной безработицы и дигитализации.

По сравнению с первоначально запланированным объемом на 85 млн евро будет уменьшена поддержка Турции как стране-кандидату в ЕС.

Страны ЕС и Европарламент пытались достичь договоренности по бюджету еще в пятницу, но безуспешно. Переговоры по бюджету ЕС традиционно проходят сложно, так как правительства стран склонны уменьшать расходы, а Европарламент выступает за их увеличение.