RUS TVNETНовостиЗа рубежомСамый высокий небоскреб и не только: как поздравили Латвию за рубежом? 19 ноября 2019, 10:52Самый высокий небоскреб и не только: как поздравили Латвию за рубежом?Русский TVNET1 / 6ФОТО: Evija Trifanova/LETAПрошел 101-й день рождения Латвии - это значит, что наконец-то можем посмотреть "поздравительные открытки" из других стран. В этом поздравлений было чрезвычайно много! Продолжение статьи1 / 6ДалееСамый высокий небоскреб в мире в цветах флага Латвиидень независимостилатвия