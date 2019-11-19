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Женщины – с Венеры, мужчины – с Марса, а бухгалтеры совсем с другой планеты. Потому что редкий человек видит мир так прагматично и рационально, как бухгалтер, который в своих руках, мыслях и поступках держит кровеносную систему любого предприятия – его финансы. Редко кто умеет делать это в настолько изменчивых обстоятельствах, на которые с одной стороны влияют изменения в нормативных актах, бесконечные попытки сделать более эффективной налоговую политику, а с другой стороны – всё более новые ИТ-решения, которые нужно осваивать, чтобы работать становилось легче.

Поэтому любой профессионал в сфере финансов – будь это бухгалтер, финансист или руководитель предприятия – высоко ценит источник информации, который не только сообщает о новшествах в сфере финансов, но также и профессионально их комментирует, разъясняет и архивирует, чтобы они были доступны при необходимости. Портал «Bilance PLZ» ” www.plz.lv является именно таким помощником бухгалтера, включающим в себя опыт признанного специалистами отраслевого журнала «Bilance» и объединяет его с удобством использования и функциональностью современного интернет-портала.

Прагматизм прежде всего

Мы уже сказали, что бухгалтеры – самые прагматичные люди в мире? Мы с радостью скажем это ещё раз! Именно поэтому новый портал мы создали таким образом, чтобы его могли оценить люди, которые смотрят на вещи самым прагматичным образом. Что же это за вещи, которые профессионалы в сфере финансов ищут прежде всего, чтобы самим вращать мир, а не пассивно вращаться вслед за ним? Никаких сюрпризов – это те самые вещи, которые мы заложили в основу портала.

Вся актуальная информация в одном месте

Если что-то меняется в законах, налогах или процедурах – вы об этом узнаете у нас. Не только как факт, но и как интерпретацию – в соединении с реальным миром и нашими будничными нуждами. Для абонентов портала доступны не только новости портала – здесь вы найдёте также статьи из журнала «Bilance», аналитику и практические примеры. Мы подумали и о тех, кто свой день не начинает с просмотра портала – обобщение актуальных новинок за неделю мы пришлём по электронной почте.

Возможности персонализации

Каждый бухгалтер подтвердит, что нет двух одинаковых предприятий, финансами которых можно было бы управлять стандартными методами. Нет также и двух одинаковых бухгалтеров. У каждого свои приёмы, как контролировать деньги. Именно поэтому для абонентов портала доступен личный кабинет, в котором можно сохранять исходя из своих нужд отобранные статьи и информационные ресурсы, упорядочивая их по важным для себя закладкам.

Удобный ассистент

Дополнительно к новостям и статьям «Bilance PLZ» www.plz.lv предлагает ряд полезных в повседневной работе инструментов, которые помогут справиться с работой быстрее и более точно – бесплатные бланки и калькуляторы, напоминания о сдаче отчётов, возможность связаться с финансовым экспертом, чтобы получить ответ на свой вопрос.

Эластичный абонемент

Мы – за возможность выбора! Абонировать на весь год и платить меньше, или прибавить в комплект также печатные издания и более выгодно получить ещё и дополнительные блага – мы приготовили для вас предложения на самый разный вкус. В частности, если вы желаете платить за каждый месяц по отдельности – то всего 9 евро, удобно привязав платёж к кредитной карте и сохраняя свободу отказаться от услуги, как только захотите. Учитывая, что к одному абонементу можно подключить до трёх пользователей, это просто отличное предложение! Перед тем, как начать платить, портал можно опробовать – 15 дней бесплатно.

И всё же портал «Bilance PLZ» не подразумевают лишь тихую работу в своём кабинете. Нам нравится встречаться, знакомиться и искать новые пути, как улучшить нашу общую отрасль. Поэтому своим абонентам мы предлагаем скидки на курсы в «BILANCES AKADĒMIJA», а также особые цены на участие в ежегодной конференции «BILANCE» об актуальных вопросах бухгалтерского учёта и законодательства, а также на торжественную церемонию награждения Бухгалтера Года и концерт.

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