Определились 19 из 24 участников Евро-2020. Россия сыграет в одной группе с Данией

По итогам матчей отборочного этапа Евро-2020, которые состоялись в понедельник, 18 ноября, определились уже 19 из 24 сборных, которые завоевали путёвку на чемпионат Европы по футболу 2020 года.
Напомним, что ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции, Финляндии, Австрии, Германии, Нидерландов, Хорватии и Португалии. Вчера к ним присоединились национальные команды Швейцарии и Дании.
Швейцарцы вышли на Евро благодаря выездной победе над Гибралтаром (6:1), а датчане сыграли вничью с Ирландией (1:1). Таким образом, Швейцария вышла на Евро с первого места в группе D (17 очков), а Дания со второго (16).
🇩🇰 Дания ➡️ #ЕВРО2020— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 18, 2019
Увидимся летом! 😉 pic.twitter.com/QHMq3lzm6a
Копенгаген и Санкт-Петербург входят в число городов, которые будут принимать Евро-2020, поэтому регламент турнира сводит Данию и Россию в одну группу. Остальные соперники команд станут известны по итогам жеребьёвки, которая пройдёт 30 ноября, но уже сейчас можно сказать, что одной из этих команд будет либо Бельгия, либо Франция.
Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.