Определились 19 из 24 участников Евро-2020. Россия сыграет в одной группе с Данией

Напомним, что ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции, Финляндии, Австрии, Германии, Нидерландов, Хорватии и Португалии. Вчера к ним присоединились национальные команды Швейцарии и Дании.

Швейцарцы вышли на Евро благодаря выездной победе над Гибралтаром (6:1), а датчане сыграли вничью с Ирландией (1:1). Таким образом, Швейцария вышла на Евро с первого места в группе D (17 очков), а Дания со второго (16).

Копенгаген и Санкт-Петербург входят в число городов, которые будут принимать Евро-2020, поэтому регламент турнира сводит Данию и Россию в одну группу. Остальные соперники команд станут известны по итогам жеребьёвки, которая пройдёт 30 ноября, но уже сейчас можно сказать, что одной из этих команд будет либо Бельгия, либо Франция.