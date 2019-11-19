Вт, 19.11.2019
Мне кажется, люди испугались и не пошли на этот фильм. Они решили, что будет слишком сильная чернуха. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"

В Латвии не трудоустроены более 8500 молодых людей: 6% без работы уже долгое время

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Государственном агентстве занятости (ГАЗ) в конце сентября было зарегистрировано 52 595 безработных, в том числе 8516 (16,2%) молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, свидетельствуют данные ГАЗ.

6,2% молодых безработных ищут работу в течение длительного времени, 5% безработных - лица после отпуска по уходу за ребенком, 4,9% - молодые люди с инвалидностью.

Больше всего среди молодых безработных тех, кто до этого работал продавцом-консультантом - 386 человек. 289 молодых людей работали продавцами в магазинах розничной торговли, 240 - подсобными рабочими, 158 - специалистами по обслуживанию клиентов.

За девять месяцев этого года на работу устроились 12 270 безработных в возрасте 15-29 лет, в том числе 3629 (29,6%) нашли работу после участия в мероприятиях ГАЗ по содействию занятости.

В целом за девять месяцев этого года на рынке труда наблюдается улучшение ситуации - статус безработного по сравнению с соответствующим периодом прошлого года получили на 1194 человека меньше.

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