В Латвии не трудоустроены более 8500 молодых людей: 6% без работы уже долгое время

6,2% молодых безработных ищут работу в течение длительного времени, 5% безработных - лица после отпуска по уходу за ребенком, 4,9% - молодые люди с инвалидностью.

Больше всего среди молодых безработных тех, кто до этого работал продавцом-консультантом - 386 человек. 289 молодых людей работали продавцами в магазинах розничной торговли, 240 - подсобными рабочими, 158 - специалистами по обслуживанию клиентов.

За девять месяцев этого года на работу устроились 12 270 безработных в возрасте 15-29 лет, в том числе 3629 (29,6%) нашли работу после участия в мероприятиях ГАЗ по содействию занятости.