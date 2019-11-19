Алла Пугачева: "Мне бы дожить, чтобы Лиза школу окончила..."
Младшим детям Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой - Гарри и Лизе - недавно исполнилось только шесть лет, и она проводит с сыном и дочерью все свободное время, поскольку боится, что в будущем им будет не хватать материнской заботы, пишет starhit.ru.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже проявляют творческие таланты. Так, недавно Лиза написала сказку про золотого щенка, которая так впечатлила родителей, что они опубликовали отрывки из нее в соцсетях.
При этом звездной маме не понравилось предположение журналистов о том, что в будущем девочка может написать ее биографию.
По мнению Примадонны, безрассудно строить такие далеко идущие планы в ее возрасте. "О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу окончила", - вздыхает артистка.
Сейчас Пугачева и Галкин стараются дать детям лучшее образование. Лиза и Гарри ходят в элитный детский сад, занимаются французским и английским, развивают свои творческие способности.
При этом родители следят, чтобы наследники не росли избалованными. Именно поэтому Примадонна ограничивает детей в финансах, с юного возраста воспитывая в них уважение к чужому труду.
"У них нет карманных денег. Откуда им взяться? Они же у меня не работают", - призналась Алла Борисовна.
Зато дни рождения двойняшек традиционно проходят с размахом. В этом году виновников торжества порадовали шоу мыльных пузырей, конкурсы от аниматоров и целые столы угощений. Не обошлось и без горы подарков от друзей Лизы и Гарри и их родителей.
Певица и раньше признавалась, что с возрастом для нее на первый план вышли семейные ценности, а не карьерные достижения. Все свободное время Алла Борисовна проводит дома вместе с наследниками и мужем.
В свет артистка традиционно выходит без детей, поскольку уверена, что наследники еще слишком малы для появления на красных ковровых дорожках.
К Лизе и Гарри с самого рождения приковано внимание миллионов поклонников, но заботливые родители делают все возможное, чтобы у сына и дочери было спокойное и счастливое детство.