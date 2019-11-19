Алла Пугачева: "Мне бы дожить, чтобы Лиза школу окончила..."

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже проявляют творческие таланты. Так, недавно Лиза написала сказку про золотого щенка, которая так впечатлила родителей, что они опубликовали отрывки из нее в соцсетях.

При этом звездной маме не понравилось предположение журналистов о том, что в будущем девочка может написать ее биографию.

По мнению Примадонны, безрассудно строить такие далеко идущие планы в ее возрасте. "О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу окончила", - вздыхает артистка.

Сейчас Пугачева и Галкин стараются дать детям лучшее образование. Лиза и Гарри ходят в элитный детский сад, занимаются французским и английским, развивают свои творческие способности.

При этом родители следят, чтобы наследники не росли избалованными. Именно поэтому Примадонна ограничивает детей в финансах, с юного возраста воспитывая в них уважение к чужому труду.

"У них нет карманных денег. Откуда им взяться? Они же у меня не работают", - призналась Алла Борисовна.

Зато дни рождения двойняшек традиционно проходят с размахом. В этом году виновников торжества порадовали шоу мыльных пузырей, конкурсы от аниматоров и целые столы угощений. Не обошлось и без горы подарков от друзей Лизы и Гарри и их родителей.

Певица и раньше признавалась, что с возрастом для нее на первый план вышли семейные ценности, а не карьерные достижения. Все свободное время Алла Борисовна проводит дома вместе с наследниками и мужем.

В свет артистка традиционно выходит без детей, поскольку уверена, что наследники еще слишком малы для появления на красных ковровых дорожках.