Очередная трагедия в ринге: Кикбоксёрша из Ирана скончалась от полученных травм

Организаторы боёв не предоставили информации о фатальной травме, но полиция Саутгемптона (город, где проводился вечер боёв) уже начала расследование. На страничке Fast and Furious в социальной сети Facebook разместили сообщение о трагическом происшествии.

"Все бойцы готовы к тому, что они могут получить травмы, но подобный исход крайне редок, и такого не происходит в 99,9% боёв. К сожалению, такая возможность всё равно присутствует, именно поэтому мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить максимально безопасную среду для боёв. До и после боя спортсменов проверяют врачи. Безопасности никогда не уделяется слишком мало внимания", - говорится в сообщении от Fast and Furious.

Соболезнования на своих страничках в Facebook высказали также представители спортивных залов, в которых тренировалась Алетаха.

"Саида была любящей личностью с красивой душой. Она была решительна на 110%, преодолевая многие километры только чтобы попасть на тренировки. Она нашла место в нашем спортивном зале только пару месяцев назад, но ей уже удалось стать частью нашей семьи. Нам будет её очень не хватать", - поделился представитель одного из спортивных залов в своём сообщении.