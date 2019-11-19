Медики проведут очередную акцию протеста

Как сообщил руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис, в Центральную избирательную комиссию будет подано предложение инициировать референдум за роспуск Сейма.

Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце и председатель Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис также считают, что

еще одна акция протеста медицинских работников необходима.

14 ноября Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет 2020 года, в котором на повышение зарплат медицинских работников выделено в два раза меньше, чем предусмотрено законом - 60 млн евро.