Вт, 19.11.2019
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Кавани предложил Месси подраться во время матча. Лионель согласился

Эдинсон Кавани и Лионель Месси

ФОТО: AFP/SCANPIX

В первом тайме товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая возникла конфликтная ситуация между нападающими Лионелем Месси и Эдинсоном Кавани.

В конце первого тайма Месси получил по ногам и хотел выместить злобу на Кавани, но уругваец не стушевался. У игроков произошёл эмоциональный разговор, в ходе которого уругваец предложил Месси подраться, на что Лионель ответил: "В любое время".

Портал Goal сообщает, в перерыве игроки были близки к тому, чтобы устроить драку, но перепалка была прекращена после вмешательства других игроков обеих команд.

Сам поединок, который проходил в Израиле, завершился со счётом 2:2. Голами в составе Уругвая отметились Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а в составе Аргентины отличились Серхио Агуэро и Лионель Месси.

Отметим, что гол Месси в этом матче стал для форварда 70-м за национальную команду. Аргентинец стал вторым южноамериканцем после Пеле, которому удалось добраться до этой отметки. В активе бразильца 77 мячей за национальную команду.

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