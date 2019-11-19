Кавани предложил Месси подраться во время матча. Лионель согласился

В конце первого тайма Месси получил по ногам и хотел выместить злобу на Кавани, но уругваец не стушевался. У игроков произошёл эмоциональный разговор, в ходе которого уругваец предложил Месси подраться, на что Лионель ответил: "В любое время".

Embrouille entre Cavani et Messi lors du match #ARGURUpic.twitter.com/nGQAWTDxlM — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) 18 ноября 2019 г.

Портал Goal сообщает, в перерыве игроки были близки к тому, чтобы устроить драку, но перепалка была прекращена после вмешательства других игроков обеих команд.

Сам поединок, который проходил в Израиле, завершился со счётом 2:2. Голами в составе Уругвая отметились Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а в составе Аргентины отличились Серхио Агуэро и Лионель Месси.