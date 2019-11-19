Предлагается ввести налоговые льготы для СМИ, создающих местный контент

Латвийская ассоциация вещательных организаций разработала несколько предложений по укреплению медийной среды, в том числе предлагает ввести налоговые льготы для тех, кто создает местный контент, сообщил исполнительный директор ассоциации Андрис Кениньш.
По его мнению, изменения в латвийских СМИ не стали неожиданностью, удивительно скорее то, что они происходят только сейчас.
Если не последует немедленных действий со стороны государства, кризис повлияет на работу коммерческих СМИ и удельный вес местного контента, а соответствующее интересам Латвии информационное пространство продолжит сужаться, сказал Кениньш.
Для улучшения ситуации ассоциация рекомендует уменьшить ограничения на рекламу и смягчить другие ограничения на деятельность СМИ, чтобы обеспечить латвийским СМИ равные условия конкуренции с иностранными.
По мнению ассоциации, улучшения нужны и общественным СМИ. Чтобы этого добиться, нужно обеспечить их выход с рекламного рынка.
Также важно немедленно четко определить функции Национального совета по электронным СМИ.
Следует рассмотреть возможности введения "цифрового" налога и ввести налоговые льготы для тех, кто создает местный контент, считает ассоциация.