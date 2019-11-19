Вт, 19.11.2019
Мне кажется, люди испугались и не пошли на этот фильм. Они решили, что будет слишком сильная чернуха. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"

Предлагается ввести налоговые льготы для СМИ, создающих местный контент

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийская ассоциация вещательных организаций разработала несколько предложений по укреплению медийной среды, в том числе предлагает ввести налоговые льготы для тех, кто создает местный контент, сообщил исполнительный директор ассоциации Андрис Кениньш.

По его мнению, изменения в латвийских СМИ не стали неожиданностью, удивительно скорее то, что они происходят только сейчас.

Если не последует немедленных действий со стороны государства, кризис повлияет на работу коммерческих СМИ и удельный вес местного контента, а соответствующее интересам Латвии информационное пространство продолжит сужаться, сказал Кениньш.

Для улучшения ситуации ассоциация рекомендует уменьшить ограничения на рекламу и смягчить другие ограничения на деятельность СМИ, чтобы обеспечить латвийским СМИ равные условия конкуренции с иностранными.

По мнению ассоциации, улучшения нужны и общественным СМИ. Чтобы этого добиться, нужно обеспечить их выход с рекламного рынка.

Также важно немедленно четко определить функции Национального совета по электронным СМИ.

Следует рассмотреть возможности введения "цифрового" налога и ввести налоговые льготы для тех, кто создает местный контент, считает ассоциация.

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