Предлагается ввести налоговые льготы для СМИ, создающих местный контент

По его мнению, изменения в латвийских СМИ не стали неожиданностью, удивительно скорее то, что они происходят только сейчас.

Если не последует немедленных действий со стороны государства, кризис повлияет на работу коммерческих СМИ и удельный вес местного контента, а соответствующее интересам Латвии информационное пространство продолжит сужаться, сказал Кениньш.

Для улучшения ситуации ассоциация рекомендует уменьшить ограничения на рекламу и смягчить другие ограничения на деятельность СМИ, чтобы обеспечить латвийским СМИ равные условия конкуренции с иностранными.

По мнению ассоциации, улучшения нужны и общественным СМИ. Чтобы этого добиться, нужно обеспечить их выход с рекламного рынка.

Также важно немедленно четко определить функции Национального совета по электронным СМИ.