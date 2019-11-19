Новая вспышка кишечной инфекции: в Смилтенской школе заболели 57 детей

В одном из корпусов Смилтенской средней школы 57 детей заболели вирусной кишечной инфекцией, подтвердила агентству LETA заместитель директора школы Инесе Райскума.
На прошлой неделе в четверг, 14 ноября, вечером у детей дома начались рвота и диарея, которые продолжились в пятницу утром в школе. Поэтому руководство образовательного учреждения вызвало врача-эпидемиолога и отменило мероприятие, посвященное государственному празднику.
"Для анализа были взяты пробы пищи, а также образцы смывов с поверхностей, но ответов пока не получено.
На выходных в помещениях была произведена дополнительная дезинфекция, родители были проинформированы о действиях в случае болезни ребенка", - сказала Райскума.
Директор Смилтенской средней школы Илзе Вергина сообщила, что все заболевшие дети смогут вернуться в школу только после получения справки от семейного врача о том, что они здоровы.
В корпусе учатся 314 детей, в том числе 185 учащихся начальных классов и 129 дошкольников.
Руководитель отдела коммуникации Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC) Илзе Арая сообщила агентству LETA, что центр информирован о заболевании в Смилтене и в течение дня сообщит о выводах специалистов.