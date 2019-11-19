Новая вспышка кишечной инфекции: в Смилтенской школе заболели 57 детей

На прошлой неделе в четверг, 14 ноября, вечером у детей дома начались рвота и диарея, которые продолжились в пятницу утром в школе. Поэтому руководство образовательного учреждения вызвало врача-эпидемиолога и отменило мероприятие, посвященное государственному празднику.

"Для анализа были взяты пробы пищи, а также образцы смывов с поверхностей, но ответов пока не получено.

На выходных в помещениях была произведена дополнительная дезинфекция, родители были проинформированы о действиях в случае болезни ребенка", - сказала Райскума.

Директор Смилтенской средней школы Илзе Вергина сообщила, что все заболевшие дети смогут вернуться в школу только после получения справки от семейного врача о том, что они здоровы.

В корпусе учатся 314 детей, в том числе 185 учащихся начальных классов и 129 дошкольников.