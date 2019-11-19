Хоккеисты ЦСКА проиграли четвёртый матч подряд в КХЛ

В понедельник, 18 ноября, хоккеисты московского ЦСКА потерпели домашнее поражение от череповецкой "Северстали" - 1:2 ОТ.
"Северстали" нужен был герой, чтобы прервать 10-матчевую серию поражений. Герой нашелся. pic.twitter.com/FwzfN0JFG3— КХЛ (@khl) 19 ноября 2019 г.
Это поражение для армейцев стало четвёртым подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также шестым в последних восьми играх. Ранее ЦСКА уступил дома "Салавату Юлаеву" (2:5), "Спартаку" (2:3) и "Нефтехимику" (1:4).
Серия из четырёх поражений подряд не случалась с "красно-синими" с сезона 2011/2012.
Добавим также, что "Северсталь" этой победой прервала свою серию из поражений, которая насчитывала 10 матчей. В последний раз команда из Череповца побеждала 15 октября.
Несмотря на это поражение, ЦСКА по-прежнему лидирует в Западной конференции, имея в своём активе 41 очко. "Северсталь" поднялась с последнего места на десятое (24 очка).