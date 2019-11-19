Хоккеисты ЦСКА проиграли четвёртый матч подряд в КХЛ

"Северстали" нужен был герой, чтобы прервать 10-матчевую серию поражений. Герой нашелся. pic.twitter.com/FwzfN0JFG3 — КХЛ (@khl) 19 ноября 2019 г.

Это поражение для армейцев стало четвёртым подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также шестым в последних восьми играх. Ранее ЦСКА уступил дома "Салавату Юлаеву" (2:5), "Спартаку" (2:3) и "Нефтехимику" (1:4).

Серия из четырёх поражений подряд не случалась с "красно-синими" с сезона 2011/2012.

Добавим также, что "Северсталь" этой победой прервала свою серию из поражений, которая насчитывала 10 матчей. В последний раз команда из Череповца побеждала 15 октября.