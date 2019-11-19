Мэр Риги постарается получить поддержку большинства депутатов

В настоящее время у коалиции в думе 28 голосов.

Буров не смог четко ответить на вопрос, состоится ли завтра очередное заседание думы.

"Я спросил у оппозиционных партий, планируют ли они завтрашнее заседание использовать как политическую платформу, чтобы двигаться к роспуску думы. В таком случае созывать его бессмысленно", - сказал мэр.

О дальнейшей работе думы он расскажет на пресс-конференции сегодня в 16.30.

Заместитель председателя думы Анна Владова ("Согласие") заявила, что сегодняшним голосованием коалиции "условно удалось сделать шаг в направлении стабильности", но все понимают, что коалиция осталась в меньшинстве.

Фракция "Согласия" еще не решила, будет ли участвовать в заседаниях, которые в ближайшее время, скорее всего, созовут оппозиционные депутаты.

По словам Владовой, для нее было бы приемлемо любое сотрудничество с депутатами, которые хотят работать на благо рижан, в том числе с депутатским блоком "Риге!".

Как сообщалось ранее, сегодня при поддержке депутатов оппозиции был отстранен от должности вице-мэр Риги Вадим Баранник (фракция независимых депутатов, ФНД).