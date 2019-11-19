Вт, 19.11.2019
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Герцогиня Кембриджская в прозрачном кружеве превзошла саму себя
Браво, Кэтрин!

ФОТО: SIPA/Scanpix

Кейт Миддлтон всегда выглядит элегантно и очаровательно, но на благотворительном мероприятии в Лондоне накануне вечером она, похоже, превзошла саму себя, подняв еще выше планку для "самой красивой герцогини всех времен". Уверены, что вы с нами согласитесь, взглянув на эти фото.

18 ноября в лондонском театре "Палладиум" прошло традиционное шоу Royal Variety Performance с участием именитых певцов, танцоров и музыкантов со всего мира. Все собранные от него средства направляются в фонд эстрадных артистов, которым занимается сама королева Елизавета II.

Для этого вечера герцогиня Кембриджская, прибывшая на мероприятие с мужем - принцем Уильямом, выбрала облегающее кружевное платье своего любимого бренда Alexander McQueen.

Издалека этот изысканный наряд с подкладкой телесного цвета казался прозрачным, к тому же он идеально подчеркнул безупречные формы Кейт. Она ослепительна!

ФОТО: George Rogers/SIPA/Scanpix

ФОТО: George Rogers/SIPA/Scanpix

ФОТО: George Rogers/SIPA/Scanpix

ФОТО: George Rogers/SIPA/Scanpix

Больше фото смотрите в нашей галерее!

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