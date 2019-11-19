Герцогиня Кембриджская в прозрачном кружеве превзошла саму себя

Кейт Миддлтон всегда выглядит элегантно и очаровательно, но на благотворительном мероприятии в Лондоне накануне вечером она, похоже, превзошла саму себя, подняв еще выше планку для "самой красивой герцогини всех времен". Уверены, что вы с нами согласитесь, взглянув на эти фото.