Вт, 19.11.2019
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"Россия не топ-сборная". Дзюба рассказал об ожиданиях перед Евро-2020

Артём Дзюба

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба дал эксклюзивное интервью UEFA.com, в котором оценил выступление сборной России в квалификации ЕВРО-2020, а также поделился ожиданиями от выступления команды на предстоящем турнире.

Напомним, что сборная России досрочно обеспечила себе путёвку на Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе I (с первого вышла Бельгия).

"Считаю, что мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше", - заявил Дзюба.

Станислав Черчесов и Артём Дзюба

ФОТО: AP/LETA

Форвард также отметил, что сборная России научилась играть с командами своего уровня или даже чуть ниже классом. Отборочный турнир команда Станислава Черчесова прошла достаточно уверенно и одержала семь побед в девяти матчах, дважды уступив Бельгии.

"Как только мы вышли из группы, все сразу стали говорить, что группа слабая. Это нормально. Мы движемся в правильном направлении. Главное - не сбавлять обороты", - считает нападающий "Зенита".

Дзюбе был также задан вопрос о экс-нападающем сборной России Александре Кержакове. Делов том, что Дзюбе не хватает семи голов, чтобы обогнать лучшего бомбардира в истории сборной России. Футболист подтвердил, что знает об этом факте и, конечно, ему хочется оставить след в истории российского футбола.

"Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: "Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить". Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет", - сказал футболист.

Добавим, что на счету Кержакова 30 голов в составе национальной команды, за которую он провёл 91 матч. В активе Дзюбы 24 мяча в 40 играх.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех с победой!!! Идём дальше!!!

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