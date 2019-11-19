Кариньшу нечего сказать о начатом сборе подписей за роспуск Сейма

Так на вопрос о начатом сборе подписей за роспуск Сейма, Кариньш ответил, что ему

нечего особенно сказать в этой связи, так как это свободный выбор в демократическом государстве.

В свою очередь, комментируя административно-территориальную реформу и проблемы в здравоохранении, премьер заявил, что станет более требовательным к своим министрам с тем, чтобы они разъясняли свою работу.