Вт, 19.11.2019
Мне кажется, люди испугались и не пошли на этот фильм. Они решили, что будет слишком сильная чернуха. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"

Кариньшу нечего сказать о начатом сборе подписей за роспуск Сейма

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 19 ноября, после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш дал комментарий агентству LETA.

Так на вопрос о начатом сборе подписей за роспуск Сейма, Кариньш ответил, что ему

нечего особенно сказать в этой связи, так как это свободный выбор в демократическом государстве.  

В свою очередь, комментируя административно-территориальную реформу и проблемы в здравоохранении, премьер заявил, что станет более требовательным к своим министрам с тем, чтобы они разъясняли свою работу.

"В эту информационную эпоху мы живем с неполной информацией. Я не могу ответить на вопрос, как обеспечить полную информацию, но могу отвечать за то, чтобы мои министры разъясняли то, что мы делаем", - сказал премьер. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ