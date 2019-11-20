Видео: В Ригу возвращаются Moonspell и Rotting Christ

В последнее время многие звезды "темного" метала все чаще стали приезжать в Балтию с концертами. Большинство из них охотно стали включать в свой гастрольный график Ригу.

Анонс этого концерта сильно отличается от всего, что было заявлено раньше:

Moospell и Rotting Christ обещают поклонникам представить в столице Латвии эксклюзивную программу.

В 2019 году Moonspell продолжают активно гастролировать в Европе. Они любимы и известны своем незабываемым живым исполнением и световыми шоу.

За свою 27-летнюю карьеру музыканты выпустили 12 студийных альбомов. Последний из них - "1755", в котором группа приобретает совершенно новое качество. Неважно, сколько раз вы видели их выступления и слышали Alma Mater – это стоит услышать еще раз.

Rotting Christ посетит Латвию в пятый раз. Группа больше не делает ту музыку, что была 25 лет назад, но атмосфера на их концерте остается прежней.

Последний альбом получился более "блэкушный", чем самые первые их релизы. Больше внимания было уделено текстам и концепции.

Rotting Christ ФОТО: Пресс-фото

Сами музыканты рассказывают: "У нас не стоит цели объездить все известные страны, а лишь сыграть в максимально возможном количестве стран, где есть металлисты. Мы уверены, что тяжелая музыка объединит нас".

Начало мероприятие в 19.30, клуб открыт с 19:00.