В Пурвциемсе негодяй "разукрасил" более 10 автомобилей

В полицейском участке Тейки указывают, что на данный момент получено уже восемь заявлений от владельцев испорченных машин и начато несколько уголовных процессов.

Несмотря на то, что пока никто еще не задержан, полицейские получили информацию, которая могла бы помочь идентифицировать разыскиваемого преступника. Конечно, в задержании негодяя стражам порядка пригодилась бы помощь. Информацию полиции можно предоставить в участке Тейки или же по номерам телефонов 110 и 67090923.