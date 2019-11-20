В Пурвциемсе негодяй "разукрасил" более 10 автомобилей

В Пурвциемсе неизвестный испортил более 10 транспортных средств и теперь Госполиция разыскивает очевидцев произошедшего, сообщает передача Degpunktā.
На протяжении последних дней в окрестностях дома на улице Дзелзавас 101 какой-то негодяй острым предметом царапал чужие автомобили. Согласно неофициальной информации, хулиган поцарапал и как-то иначе "украсил" по крайней мере 13 транспортных средств.
В полицейском участке Тейки указывают, что на данный момент получено уже восемь заявлений от владельцев испорченных машин и начато несколько уголовных процессов.
Несмотря на то, что пока никто еще не задержан, полицейские получили информацию, которая могла бы помочь идентифицировать разыскиваемого преступника. Конечно, в задержании негодяя стражам порядка пригодилась бы помощь. Информацию полиции можно предоставить в участке Тейки или же по номерам телефонов 110 и 67090923.