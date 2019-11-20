Буров: если не получу поддержку большинства, уйду с поста мэра

Буров рассказал, что предложил оппозиционным партиями думы принять участие в очередном заседании, в повестку дня которого входили только хозяйственные вопросы, но партии предпочли не явиться на заседание.

Тем не менее Буров не теряет надежды в течение недели или двух убедить несколько оппозиционных депутатов, чтобы набрать большинство.

В противном случае мэр уйдет с должности.

Сейчас в коалиции Рижской думы 28 депутатов. Назначенное на сегодня заседание думы Буров отменил.

Ранее сообщалось, что Буров из-за утраты доверия постановил уволить правление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), а также восстановил в должностях уволенное бывшим вице-мэром Вадимом Баранником правление Rīgas Centrāltirgus.

По словам Бурова, основные претензии к RNP заключаются в том, что домоуправление держит средства в неплатежеспособном PNB bankа, затягивает с началом аудита, а количество жалоб со стороны рижан растет.