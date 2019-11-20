Министр: деньги на медицину будут найдены за счет налоговой реформы

Финансирование для медицины будет найдено за счет налоговой реформы, заявил в среду в передаче телеканала LNT "900 секунд" министр финансов Янис Рейрс.
"В контексте налоговой реформы мы разработаем справедливую налоговую систему, и справедливость будет состоять в том, что в уплате налогов будут участвовать все работающие", - заявил министр.
Он добавил, что один процент социального налога 600 000 жителей Латвии уже два года направляется на нужды здравоохранения, в то время как 250 000 жителей не платят налог и не участвуют в финансировании медицины.
"Это те недостающие средства, которые необходимы", - указал политик.
В Латвии ставка обязательных социальных взносов составляет 35,09%, в том числе 24,09% платит работодатель, 11% - работник. 1% от этой ставки направляется на финансирование здравоохранения.