Официально: Жозе Моуринью стал главным тренером "Тоттенхэма"

Напомним, что вчера вечером английский клуб объявил о том, что в отставку отправлен Маурисио Почеттино.

Официальный сайт "Тоттенхэма" сообщает, что контракт с 56-летним португальским специалистом заключен до конца сезона-2022/23.

"Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими преданными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками привлекла меня", - сказал Моуринью.

Моуринью принял клуб на 14-м месте в Английской Премьер Лиге (АПЛ). От зоны вылета "Тоттенхэм" отделяет всего шесть очков. Первый свой матч в качестве главного тренера команды Моуринью проведёт 23 ноября на выезде против "Вест Хэма".