Официально: Жозе Моуринью стал главным тренером "Тоттенхэма"

Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера.
Напомним, что вчера вечером английский клуб объявил о том, что в отставку отправлен Маурисио Почеттино.
Официальный сайт "Тоттенхэма" сообщает, что контракт с 56-летним португальским специалистом заключен до конца сезона-2022/23.
"Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими преданными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками привлекла меня", - сказал Моуринью.
Моуринью принял клуб на 14-м месте в Английской Премьер Лиге (АПЛ). От зоны вылета "Тоттенхэм" отделяет всего шесть очков. Первый свой матч в качестве главного тренера команды Моуринью проведёт 23 ноября на выезде против "Вест Хэма".
Напомним, что Моуринью оставался без тренерской работы с декабря 2018 года, когда его уволили из "Манчестер Юнайтед". До этого португалец возглавлял "Челси", "Реал", "Интер" и "Порту".