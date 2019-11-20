Ср, 20.11.2019
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Определились 20 из 24 участников Евро-2020

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сборная Уэльса стала 20-й сборной, которой удалось завоевать путёвку на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Во вторник, 19 ноября, сборная Уэльса дома обыграла Венгрию благодаря дублю Аарона Рэмси. Таким образом, сборная Уэльса заняла второе место в группе Е и вышла в финальную стадию Евро-2020.

Напомним, что ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции, Финляндии, Австрии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Португалии, Швейцарии и Дании.

Заключительные четыре сборные, которые сыграют на Евро-2020, станут известны по итогам розыгрыша плей-офф Лиги наций.

Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы примут участие 24 сборные. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.

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