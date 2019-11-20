Определились 20 из 24 участников Евро-2020

Во вторник, 19 ноября, сборная Уэльса дома обыграла Венгрию благодаря дублю Аарона Рэмси. Таким образом, сборная Уэльса заняла второе место в группе Е и вышла в финальную стадию Евро-2020.

Напомним, что ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции, Финляндии, Австрии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Португалии, Швейцарии и Дании.

Заключительные четыре сборные, которые сыграют на Евро-2020, станут известны по итогам розыгрыша плей-офф Лиги наций.