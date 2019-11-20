Безупречный стиль: княгиня Монако в ослепительном белом с ног до головы
Национальный день Монако, дату которого определяет правящий монарх, в этом году отмечался 19 ноября. Пышное торжество прошло в княжеском дворце, где собрались все члены королевской семьи Гримальди.
Княгиня Шарлен появилась на публике в роскошном белоснежном ансамбле - она надела строгий брючный костюм с удлиненным пиджаком-пальто и водолазку, а завершили образ шляпа с широкими полями, перчатки и туфли на высоком каблуке в тон. Безупречный стиль!
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