"Народ одурачен, и это неправильно": Левитс о зарплатах медикам

"Я тщательно проанализирую вопрос о государственном бюджете, но сразу могу сказать, что мое требование к парламенту будет в том, чтобы упорядочить закон о финансировании здравоохранения в соответствии с законом о бюджете", - сказал Левитс, добавив, что сейчас народ одурачен, и это неправильно.

Поэтому включенное в закон обещание нужно "исправить", и это должен сделать Сейм.

По мнению Левитса, в Латвии прижился безответственный механизм "принимать законы из воздуха" и включать в них обещания, которые позже не выполняются.

Закон о финансировании здравоохранения - не единственный, где предусмотрено конкретное финансирование, которое затем не включается в государственный бюджет.