"Народ одурачен, и это неправильно": Левитс о зарплатах медикам

Президент Эгил Левитс, скорее всего, провозгласит закон о бюджете на 2020 год, но поручит внести изменения в закон о финансировании здравоохранения, в который включено обещание о повышении зарплат медицинским работникам. Об этом Левитс заявил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении.
"Я тщательно проанализирую вопрос о государственном бюджете, но сразу могу сказать, что мое требование к парламенту будет в том, чтобы упорядочить закон о финансировании здравоохранения в соответствии с законом о бюджете", - сказал Левитс, добавив, что сейчас народ одурачен, и это неправильно.
Поэтому включенное в закон обещание нужно "исправить", и это должен сделать Сейм.
По мнению Левитса, в Латвии прижился безответственный механизм "принимать законы из воздуха" и включать в них обещания, которые позже не выполняются.
Закон о финансировании здравоохранения - не единственный, где предусмотрено конкретное финансирование, которое затем не включается в государственный бюджет.
Как сообщалось ранее, в бюджете 2020 года для повышения зарплат медиков предусмотрена всего половина предусмотренных законом средств - 60 млн евро вместо 120 млн евро. Это вызвало возмущение работников здравоохранения, которые уже провели многотысячный пикет у здания парламента, а также намерены потребовать отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле и начать сбор подписей за роспуск Сейма.