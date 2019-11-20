В фуре со спортивными товарами найдено 320 кг наркотиков

17 ноября сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с работниками криминального управления таможни Литвы и при поддержке таможенного управления Латвии провели международную операцию с целью пресечения контрабанды наркотиков.

Вблизи Даугавпилса сотрудники правоохранительных органов задержали грузовик Man с полуприцепом-рефрижератором с литовским номерами, которым управлял мужчина 1992 года рождения.

В перевозимом грузе среди различных спортивных товаров было обнаружено 320 кг таблеток MDMA.

Точное количество изъятых наркотиков будет известно после завершения экспертизы.

Сразу же после произведенного латвийскими правоохранительными органами задержания уже на территории Литвы был задержан организатор контрабанды. Во время обыска по месту его жительства были обнаружены материальные ценности и высококачественное техническое оборудование, а также другие вещественные доказательства.

На задержанного в Литве начат уголовный процесс.

Латвийская полиция также начала уголовный процесс по факту незаконного оборота большого количества наркотиков, совершенного в организованной группе, а также перемещения наркотиков через государственную границу. Наказанием за упомянутые действия является лишение свободы на срок до 15 лет.

Мужчина, задержанный в Латвии, был взят под арест. Он - гражданин Беларуси.

ФОТО: Valsts policija

Как рассказал агентству LETA начальник 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш, грузовик ехал из Бельгии в Нидерланды, а потом прибыл в немецкий порт, чтобы на пароме двигаться в Лиепаю и оттуда в Даугавпилс.

В настоящее время полиция выясняет страну происхождения груза, однако не секрет, что экстази часто производят в Нидерландах.

Цена обнаруженного наркотика в оптовой продаже может составлять 2 млн евро, в розницу - около 5 млн евро.

Груз не был предназначен для латвийского рынка, однако в Латвии MDMA по распространенности находится на втором-третьем месте среди видов наркотиков, а первое место стабильно занимает марихуана.