Взломан аккаунт мужа Лолиты. Полиция допросила певицу

"Посох твой, Димочка, всем посохам посох. И он мне не только по душе и по сердцу, но и по губам. Ну и дальше там все остальное…" - писала ему женщина. "Ты ж моя королева посоха", - ответил ей Иванов. "Да, я та еще королевишна", - написала его возлюбленная.