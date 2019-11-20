Взломан аккаунт мужа Лолиты. Полиция допросила певицу

Популярная исполнительница Лолита Милявская находится на стадии бракоразводного процесса с тренером по фитнесу Дмитрием Ивановым. Недавно мужчина сообщил в полицию о взломе своего персонального компьютера. Об этом пишет StarHit.ru.
Дмитрий заявил, что у него взломали аккаунт в Facebook и электронную почту. Полицейские решили выяснить, не замешана ли тут Лолита.
Мужчина объяснил, что ему поменли привязанный к почте номер телефона, а потом лишили страницы в Facebook.
В Сеть уже попала личная переписка супруга Лолиты. Дмитрий требует, чтобы полиция возбудила уголовное дело по двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки.
В разговоре с полицией Лолита объяснила, что не имеет отношения к происходящему. Скорее всего это сделали хакеры.
"Может подозревать сколько угодно… Взломов не было. Переписка была оставлена по его неосторожности или глупости", - сказала певица.
Напомним, в эфире программы "Секрет на миллион" показывали переписку Дмитрия с его любовницей. Разговор был невероятно пикантным:
"Посох твой, Димочка, всем посохам посох. И он мне не только по душе и по сердцу, но и по губам. Ну и дальше там все остальное…" - писала ему женщина. "Ты ж моя королева посоха", - ответил ей Иванов. "Да, я та еще королевишна", - написала его возлюбленная.
Сообщается, что в случае если Лолите представят обвинение, то ее могут судить по статье 272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации". За это преступление дают до семи лет лишения свободы.
Напомним, что артистка разводится через суд. Она пытается добиться того, чтобы брак с Дмитрием признали фиктивным. У супругов нет общих детей и споров об имуществе, ведь перед свадьбой они оформляли брачный договор.