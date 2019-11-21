Видео: Канадский вратарь совершил "сейв века" в НХЛ

Эпизод уже разлетелся по Сети и ролик стал вирусным, а некоторые игру вратаря уже назвали "сейвом столетия". Возможно, это слишком эмоциональное заявление, но то, что Флёри стал главным кандидатом на лучшее спасение сезона - это точно.

Marc-Andre Fleury absolute glove robbery on Nic Petan pic.twitter.com/1NqCthgcFX — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 20, 2019

Чудо-спасение произошло в конце третьего периода - Ник Петан верхом бросил шайбу в пустой угол, но Флёри в кошачьем прыжке зафиксировал ловушкой шайбу. Отметим, что некоторые игроки "Торонто" после броска Петана уже начали праздновать гол.