Видео: Канадский вратарь совершил "сейв века" в НХЛ

Голкипер клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флёри совершил невероятный по красоте сейв в матче против "Торонто Мэйпл Лифс".
Эпизод уже разлетелся по Сети и ролик стал вирусным, а некоторые игру вратаря уже назвали "сейвом столетия". Возможно, это слишком эмоциональное заявление, но то, что Флёри стал главным кандидатом на лучшее спасение сезона - это точно.
Marc-Andre Fleury absolute glove robbery on Nic Petan pic.twitter.com/1NqCthgcFX— Brady Trettenero (@BradyTrett) November 20, 2019
Чудо-спасение произошло в конце третьего периода - Ник Петан верхом бросил шайбу в пустой угол, но Флёри в кошачьем прыжке зафиксировал ловушкой шайбу. Отметим, что некоторые игроки "Торонто" после броска Петана уже начали праздновать гол.
Сейв Флёри был не только очень красив, но и максимально эффективен для его команды, которая одержала победу со счётом 4:2.