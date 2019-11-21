Чт, 21.11.2019
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Видео: Канадский вратарь совершил "сейв века" в НХЛ

Марк-Андре Флёри

ФОТО: AP/Scanpix

Голкипер клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флёри совершил невероятный по красоте сейв в матче против "Торонто Мэйпл Лифс".

Эпизод уже разлетелся по Сети и ролик стал вирусным, а некоторые игру вратаря уже назвали "сейвом столетия". Возможно, это слишком эмоциональное заявление, но то, что Флёри стал главным кандидатом на лучшее спасение сезона - это точно.

Чудо-спасение произошло в конце третьего периода - Ник Петан верхом бросил шайбу в пустой угол, но Флёри в кошачьем прыжке зафиксировал ловушкой шайбу. Отметим, что некоторые игроки "Торонто" после броска Петана уже начали праздновать гол.

Сейв Флёри был не только очень красив, но и максимально эффективен для его команды, которая одержала победу со счётом 4:2.

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