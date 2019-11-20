Динамовское дерби завершилось поражением рижан в овертайме

Счёт в матче был открыт во втором периоде - после броска Лауриса Дарзиньша шайбу подправил Брэндон Макмиллан. Счастье рижан продолжалось недолго и всего две минуты спустя Юусо Хиетанен счёт сравнял.

До перерыва гостям удалось забросить ещё раз благодаря Даниилу Тарасову, который воспользовался численным большинством своей команды.

В начале третьего периода Микелис Редлихс вернул интригу матчу и на табло вновь загорелся ничейный счёт - 2:2. Восемь минут спустя уже рижане были впереди благодаря голу Кристапа Сотниекса, но удержать победу хозяевам не удалось, так как за 4 минуты до конца основного времени Михал Чайковски сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, в котором Вадим Шипачёв принёс победу москвичам.

Для рижского "Динамо" этот матч стал последним перед выездной серией игр. Далее команда Гирта Анкипанса на выезде проведёт три встречи - против "Витязя", "Сочи" и "Северстали".