Суд по Золитуде длится уже 3 года и 7 месяцев. Обвинение считает, что это обоснованно

В четверг, 21 ноября, исполняется шесть лет с момента трагедии в Золитуде, где в результате обрушения супермаркета Maxima 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, а несколько десятков получили серьезные травмы.

Полиция и прокуратура расследовали дело около двух лет, а судебный процесс длится уже 3 года и 7 месяцев.

Из-за нетрудоспособности судьи Дзинтры Земитане с середины сентября не состоялось ни одного заседания по делу. В настоящее время следующее заседание назначено на 26 ноября.

Один из прокуроров по делу о золитудской трагедии Агрис Скрадайлис заявил агентству LETA, что, по мнению государственного обвинения, судебный процесс продвигается так быстро, насколько это возможно.

Он отметил, что желание потерпевших, участников процесса и всего общества как можно скорее узнать приговор суда первой инстанции понятно, но во время судебного процесса необходимо считаться с различными объективными препятствиями, которые могут помешать его ходу.

Уголовно-процессуальный закон гласит, что каждый имеет право на завершение уголовного процесса в разумные сроки, в то же время разумные сроки, несомненно, связаны с объемом дела, его юридической сложностью, количеством процессуальных действий и отношением участников процесса к своим обязанностям, сказал Скрадайлис.

В настоящее время государственное обвинение не видит обстоятельств, которые свидетельствовали бы о необоснованном затягивании дела.

"Мы считаем, что организованный судом процесс рассмотрения уголовного дела уже с первого судебного заседания был нацелен на то, чтобы обеспечить как можно более эффективное и оперативное судебное разбирательство", - заявил прокурор.

Председатель Пардаугавского суда Риги Адрия Булиня сообщила агентству LETA, что в настоящее время нет оснований полагать, что намеченное на 26 ноября заседание суда может не состояться.

Заболевшая судья до 26 ноября при необходимости может быть заменена на резервного судью, поэтому рассмотрение дела продолжится и будет завершено в новом составе суда.

В то же время в суде указали, что с учетом объема и сложности дела, а также объективных обстоятельств невозможно прогнозировать конкретные сроки завершения его рассмотрения.

По оптимистичным прогнозам, в первой инстанции суд может закончить рассмотрение дела в первой половине 2020 года.

Галерея: Золитуде через неделю после трагедии

Как сообщалось, для обвиняемых по делу о золитудской трагедии прокуратура требует тюремного заключения на сроки от 5 до 7,5 лет, а также запрета выполнять конкретные должностные обязанности сроком на 5 лет.

Для инженера-строителя Ивара Сергетса, строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша прокуроры потребовали заключения на 7 лет и 6 месяцев.

Заключения на 5 лет прокуроры потребовали для трех тогдашних сотрудников Рижского строительного управления - заместителя начальника строительной инспекции Яниса Балодиса, эксперта отдела строительного надзора Марики Трейи и замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой. Такого же срока прокуроры требуют для сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевой, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Прокуратура требует также оштрафовать спроектировавшую здание Maxima архитектурную фирму Kubs на сумму 200 минимальных месячных зарплат, предприятие CM Consulting, проводившее надзор за строительством здания, - на сумму 200 минимальных месячных зарплат, строительную компанию Re&Re - на сумму 6000 минимальных месячных зарплат, а компанию Maxima Latvija - на сумму 2000 минимальных зарплат.

Принимая во внимание размер минимальной месячной зарплаты на сегодняшний день, компания Re&Re должна была бы заплатить штраф в размере 2,58 млн евро, Maxima Latvija - 860 000 евро, остальные - штраф в размере 86 000 евро.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека. По мнению строительных экспертов, трагедия произошла из-за неправильно рассчитанной нагрузки кровельных конструкций.