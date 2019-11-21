Чт, 21.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

Волочкова отдыхает: Лобода показала идеальный шпагат на отдыхе
Вау!

ФОТО: скриншот instagram.com/lobodaofficial

Живущая и работаюющая в России популярная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новыми яркими кадрами с отдыха.

На своей странице в Instagram Светлана разместила серию снимков, в очередной раз продемонстрировав свою идеальную фигуру и даже показав, как она с легкостью садится на поперечный шпагат.

Поклонники певицы пришли в полный восторг от этих кадров.

"Волочкова отдыхает!!!", "Эти ноги нереальные!", "Офигеть", "Волочкова, ты ли это?..", "Просто пушка", "Шпагатами нас балует другая! А ты, Светочка, давай лучше пой",

- пишут они в комментариях. А вы что скажете?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Галерея: Концерт Светланы Лободы в Юрмале

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