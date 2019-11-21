Волочкова отдыхает: Лобода показала идеальный шпагат на отдыхе
Живущая и работаюющая в России популярная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новыми яркими кадрами с отдыха.
На своей странице в Instagram Светлана разместила серию снимков, в очередной раз продемонстрировав свою идеальную фигуру и даже показав, как она с легкостью садится на поперечный шпагат.
Поклонники певицы пришли в полный восторг от этих кадров.
"Волочкова отдыхает!!!", "Эти ноги нереальные!", "Офигеть", "Волочкова, ты ли это?..", "Просто пушка", "Шпагатами нас балует другая! А ты, Светочка, давай лучше пой",
- пишут они в комментариях. А вы что скажете?
Галерея: Концерт Светланы Лободы в Юрмале